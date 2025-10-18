Gefährliche Irrfahrt: Senior parkt Pkw auf „Insel“

Wäre der Unfall an dieser Stelle im Feierabendverkehr passiert, hätte er auch durchaus schlimmer enden können. Kurz vor 20.30 Uhr war der 84-jährige Einheimische mit seinem Auto auf der Andechsstraße in Richtung Süden unterwegs, als er im Bereich der Auffahrt zur Amraser-See-Straße plötzlich aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle verlor.