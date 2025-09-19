Mädchen rettete in Kanal gestürztem Mann das Leben

Sofort Sirenentaste gedrückt

Der 39-Jährige hob ab und war überrascht, als das Kind ihm erzählte, dass ihr Nachbar nach einem Sturz nun in einem Kanalschacht liege und in der engen Röhre vermutlich kaum Luft kriege. „Da war für mich klar, dass die Situation dramatisch ist“, so Schwarz. Noch während des Telefonats drückte er deshalb in der Kommandozentrale sofort die Sirenentaste. „Ich hab’ dann auch noch die Rettung alarmiert, weil ich nicht wusste, ob bzw. wie schwer jemand verletzt wurde.“