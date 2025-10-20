An Demenz erkrankter Vermisster wiedergefunden

Ein 89 Jahre alter Mann aus Deutschland löste am Sonntag eine Suchaktion aus – am Montag wurde er dann in der Vorarlberger Gemeinde gefunden. Zur Kontrolle musste er ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden.
Der 89-jährige Mann aus Deutschland leidet an einer Demenzerkrankung und galt seit Sonntagnachmittag als vermisst. Er wohnt in Sigmarszell und war zuletzt im Bereich Thumen gesichtet worden. Da Thumen nur 2,5 Kilometer von der Grenze zu Vorarlberg entfernt liegt, wurden auch die österreichischen Behörden informiert.
Hundestaffel und Wasserrettung waren im Einsatz
Eine großangelegte Suche durch deutsche und österreichische Polizeibeamte war die Folge. Die Suche konzentrierte sich auf das Grenzgebiet. Auch eine Hundestaffel und die Wasserrettung kamen dabei zum Einsatz.
Am Montagmorgen dann konnte Entwarnung gegeben werden: Der örtlich und zeitlich nicht orientierte Mann wurde gegen 5 Uhr morgens in Hörbranz gefunden. Nach der Erstversorgung noch vor Ort wurde der Senior ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht, um dort einen Gesundheitscheck vorzunehmen.
