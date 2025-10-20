An Demenz erkrankter Vermisster wiedergefunden

Der 89-jährige Mann aus Deutschland leidet an einer Demenzerkrankung und galt seit Sonntagnachmittag als vermisst. Er wohnt in Sigmarszell und war zuletzt im Bereich Thumen gesichtet worden. Da Thumen nur 2,5 Kilometer von der Grenze zu Vorarlberg entfernt liegt, wurden auch die österreichischen Behörden informiert.