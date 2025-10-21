Audi-Lenker hängte Polizei gleich mehrfach ab

Der Audi-Lenker trat aber nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas und hängte die Polizei ab. Wenig später traf der Audi auf eine weitere Polizeistreife. Erneut ergriff der Lenker die Flucht und gefährdete bei zahlreichen waghalsigen Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich krachte der Audi in ein Polizeiauto, das dem Raser den Weg blockieren wollte.