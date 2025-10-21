Audi-Lenker hängte Polizei gleich mehrfach ab

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend im benachbarten St.Gallen, gleich über der Grenze zu Vorarlberg, mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor mehreren Polizeistreifen geflüchtet. Dabei gefährdete der Lenker auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Zeugen.
Am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr raste ein weißer Audi RS6 mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Sankt Gallen in der Schweiz. Umgehend machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Raser. Schließlich kreuzte der Audi mit St.Galler Nummerntafel einen Streifenwagen, dieser nahm die Verfolgung auf.
Der Audi-Lenker trat aber nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas und hängte die Polizei ab. Wenig später traf der Audi auf eine weitere Polizeistreife. Erneut ergriff der Lenker die Flucht und gefährdete bei zahlreichen waghalsigen Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich krachte der Audi in ein Polizeiauto, das dem Raser den Weg blockieren wollte.
Doch auch das stoppte den Wagen nicht, der Raser stieg erneut aufs Gas und entkam der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen der rasenden Fahrt und ebenso Personen, die durch den Raser gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Stadtpolizei St.Gallen unter 0041 (0)71 224 60 00 entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.