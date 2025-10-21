Vorteilswelt
Trotz Kollision:

Audi-Lenker hängte Polizei gleich mehrfach ab

Vorarlberg
21.10.2025 10:28
Der Lenker dieses auffälligen Wagens wird gesucht.
Der Lenker dieses auffälligen Wagens wird gesucht.(Bild: Kantonspolizei Sankt Gallen)

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend im benachbarten St.Gallen, gleich über der Grenze zu Vorarlberg, mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor mehreren Polizeistreifen geflüchtet. Dabei gefährdete der Lenker auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr raste ein weißer Audi RS6 mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Sankt Gallen in der Schweiz. Umgehend machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Raser. Schließlich kreuzte der Audi mit St.Galler Nummerntafel einen Streifenwagen, dieser nahm die Verfolgung auf. 

Der Audi-Lenker trat aber nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas und hängte die Polizei ab. Wenig später traf der Audi auf eine weitere Polizeistreife. Erneut ergriff der Lenker die Flucht und gefährdete bei zahlreichen waghalsigen Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich krachte der Audi in ein Polizeiauto, das dem Raser den Weg blockieren wollte.  

Doch auch das stoppte den Wagen nicht, der Raser stieg erneut aufs Gas und entkam der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen der rasenden Fahrt und ebenso Personen, die durch den Raser gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Stadtpolizei St.Gallen unter 0041 (0)71 224 60 00 entgegen.   

Vorarlberg
