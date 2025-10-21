Nulllohnrunde für Ländle-Politiker auf der Agenda

Über 100.000 Euro stehen zur Verfügung

Die genaue Summe, die durch das Aussetzen der Erhöhung für Politiker frei wird, steht noch nicht fest. Diese hängt davon ab, welchen Anpassungsfaktor der Rechnungshof für die gesetzlich vorgesehene Erhöhung der Politikerbezüge bekanntgibt. Es werden aber jedenfalls über 100.000 Euro sein, erste Schätzungen gehen von 120.000 bis 140.000 Euro aus. „Mit diesem Geld kann man für Kinder und Jugendliche in Vorarlberg viel bewirken. Es gibt keinen Grund, das frei gewordene Geld nicht in die jungen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu investieren“, meint Leiter.