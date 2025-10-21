Die Kickerlegenden haben Tennis-Hero „im Gepäck“

Auch Thiem ist dabei

„Dass der erste Legendencup so gut ankommt, konnte keiner erwarten. Umso mehr freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder richtige Hochkaräter dabei sind“, erzählt Fuchsbichler und verrät: „Der grundsätzliche Turniermodus mit zwei Vierergruppen bleibt bestehen. Wir haben aber auch einige Neuerungen im Programm, um den Menschen noch mehr Unterhaltung zu bringen.“ Neben den Fußball-Legenden aus Altach, Bregenz, Dornbirn, Lustenau und Hard sowie einem Team Österreich sind auch wieder die internationalen Stars aus Stuttgart und München mit dabei. Erstmals schlägt auch das Legendenteam vom SV Werden Bremen in Hard auf. Angeführt wird die namhafte Truppe vom ehemaligen Torschützenkönig und Ex-Altach-Legionär Ailton. Komplettiert wird das Feld von Tennisstar und US Open-Champion Dominic Thiem, der mit seiner Mannschaft auch im Fußball überzeugen möchte.