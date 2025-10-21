Die Kickerlegenden haben Tennis-Hero „im Gepäck“

Die Premiere im vergangenen Jahr stieß auf so viel Begeisterung, dass heuer gleich die zweite Ausgabe stattfindet: Am 20. Dezember 2025, schnüren wieder ehemalige Fußballstars ihre Hallenschuhe und treten beim „Raiffeisen Charity Legendencup“ in der Sporthalle am See in Hard an.
Es war ein Schaulaufen der besonderen Art: Toni Polster, Andreas Herzog, Klaus Augenthaler und viele namhafte Ex-Profis mehr hatten im vergangenen Jahr für eine ausverkaufte Halle und jede Menge Begeisterung gesorgt. Die Premiere des „Raiffeisen Charity Legendencup“ in Hard avancierte zum großen Erfolg. Also lässt es sich das Organisationsteam des Sportverein Legendencup um Heinz Fuchsbichler nicht nehmen, die großen Namen in diesem Jahr zur zweiten Ausgabe am Samstag, 20. Dezember 2025, erneut nach Vorarlberg zu holen.
Auch Thiem ist dabei
„Dass der erste Legendencup so gut ankommt, konnte keiner erwarten. Umso mehr freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder richtige Hochkaräter dabei sind“, erzählt Fuchsbichler und verrät: „Der grundsätzliche Turniermodus mit zwei Vierergruppen bleibt bestehen. Wir haben aber auch einige Neuerungen im Programm, um den Menschen noch mehr Unterhaltung zu bringen.“ Neben den Fußball-Legenden aus Altach, Bregenz, Dornbirn, Lustenau und Hard sowie einem Team Österreich sind auch wieder die internationalen Stars aus Stuttgart und München mit dabei. Erstmals schlägt auch das Legendenteam vom SV Werden Bremen in Hard auf. Angeführt wird die namhafte Truppe vom ehemaligen Torschützenkönig und Ex-Altach-Legionär Ailton. Komplettiert wird das Feld von Tennisstar und US Open-Champion Dominic Thiem, der mit seiner Mannschaft auch im Fußball überzeugen möchte.
Abwechslungsreiches Rahmenprogramm
„Und natürlich dürfen auch unsere Allstars nicht fehlen“, stellt Heinz Fuchsbichler klar. Die Allstars International und die Allstars Österreich rund um Herzog und Polster sorgen gemeinsam mit dem Sponsorenteam für Abwechslung in den Pausen. Doch damit nicht genug: Schlagerstar G.G. Anderson heizt der Halle so richtig ein und Ballakrobat Jannik Freestyle rundet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ab. Heinz Fuchsbichler ist sich sicher: „Es wird wieder legendär.“ Sein Dank gilt dabei einem großen Organisationsteam rund um den Sportverein Legendencup Bodensee, das hinter ihm steht und auch den zweiten Raiffeisen Charity Legendencup möglich macht.
Beitrag für die gute Sache
Der Erlös der Veranstaltung kommt, wie der Turniername schon sagt, wieder karitativen Zwecken zugute. „Wir möchten Menschen aus Vorarlberg, die in einer Notlage sind und finanzielle Unterstützung brauchen, unbürokratisch helfen“, berichtet Heinz Fuchsbichler. Der Ticketvorverkauf für den Raiffeisen Charity Legendencup läuft bereits über www.ländleticket.com. Die Eintrittskarte gibt es für 17 beziehungsweise ermäßigt 15 Euro. Das Turnier beginnt um 14 Uhr, das Finale ist für 19.30 Uhr geplant. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.legendencup.com.
