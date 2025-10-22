Vorteilswelt
Folgenschwerer Ausflug

Bub (11) stürzte in Bauruine in die Tiefe

Vorarlberg
22.10.2025 10:01
Der Bub wurde vom Notarzt erstversorgt.
Der Bub wurde vom Notarzt erstversorgt.(Bild: P. Huber)

Am frühen Montagabend ist ein 11-jähriger Bub in einem Abbruchhaus in Bregenz rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden.

Laut Polizei sei davon auszugehen, dass der 11-Jährige sich über ein Nebengebäude Zutritt zum Abbruchhaus verschafft hatte. Das Abenteuer endete allerdings schmerzhaft – bei seiner Erkundungstour übersah der Bub ein Loch im Fußboden und stürzte rund vier Meter in die Tiefe. Glücklicherweise war Hilfe rasch zur Stelle.

Das junge Unfallopfer wurde noch vor Ort vom Notarzt und den herbeigeeilten Sanitätern erstversorgt, anschließend ging es zur weiteren Behandlung ins LKH Bregenz.

Vorarlberg
