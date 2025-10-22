Bub (11) stürzte in Bauruine in die Tiefe

Laut Polizei sei davon auszugehen, dass der 11-Jährige sich über ein Nebengebäude Zutritt zum Abbruchhaus verschafft hatte. Das Abenteuer endete allerdings schmerzhaft – bei seiner Erkundungstour übersah der Bub ein Loch im Fußboden und stürzte rund vier Meter in die Tiefe. Glücklicherweise war Hilfe rasch zur Stelle.