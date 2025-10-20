158 Aussteller bei Genussmesse „Gustav“

Kulinarik, Stil und Geschmack: Die Messehallen in Dornbirn (Voralrberg) wurden am Wochenende zum Salon – die „Gustav“ hatte dort Einzug gehalten.
Das vergangene Wochenende stand in Dornbirn ganz im Zeichen des Genusses: 158 Unternehmen und Manufakturen aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz präsentierten auf der „Gustav“ im Dornbirner Messequartier ihre Produkte in den Bereichen Design, Mode und Kulinarik. Rund 5500 Besucher und Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, neue Marken kennenzulernen, Gespräche zu führen und sich von Workshops und Verkostungen inspirieren zu lassen.
Die „Gustav“ versteht sich nicht als traditionelles Messeformat, sondern als kuratierter Salon mit Fokus auf hochwertige Gestaltung, Handwerkskunst und bewussten Konsum. Sie richtet sich an ein interessiertes, kaufkräftiges Publikum mit gehobenem Niveau. Entsprechend äußerte sich auch Messe-Geschäftsführer Nilly Nail: „Wir messen Erfolg nicht an Quantität, sondern an der Qualität der Begegnungen.“
Chef‘s Table
Komplett ausverkauft war der Chef’s Table – kein Wunder, kochten dort doch Michelin-Stern-ausgezeichnete Betriebe auf, zum Beispiel die Griggeler Stuba aus Lech und die Kilian Stuba in Hirschberg.
