158 Aussteller bei Genussmesse „Gustav“

Das vergangene Wochenende stand in Dornbirn ganz im Zeichen des Genusses: 158 Unternehmen und Manufakturen aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz präsentierten auf der „Gustav“ im Dornbirner Messequartier ihre Produkte in den Bereichen Design, Mode und Kulinarik. Rund 5500 Besucher und Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, neue Marken kennenzulernen, Gespräche zu führen und sich von Workshops und Verkostungen inspirieren zu lassen.