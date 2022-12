RHI-Werk in Trieben an deutsche Firma verkauft

Über Jahrzehnte zählte die österreichisch-brasilianische RHI Magnesita GmbH zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Obersteiermark: 1000 Mitarbeitern gab es in Trieben noch in den 1980er-Jahren, 40 Jahre später nur noch 120. Produktionen von Feuerfeststeinen wurden an andere Standorte verlagert. Im Juli 2020 sollten davon nur noch 20 Beschäftigte übrigbleiben, ein Jahr später im Herbst war klar, dass auch die Letzten bald keinen Job mehr dort haben werden.