Etwas weniger Schulkinder leiden unter Adipositas

Seit dem vergangenen Schuljahr organisiert das Amt der Vorarlberger Landesregierung die landesweite Auswertung der Schuluntersuchungen an den Pflichtschulen. Die aktuellen Daten, die von der Landesstelle für Statistik anonymisiert ausgewertet wurden, geben dabei Einblicke in den Gesundheitszustand der Schüler. „Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Initiativen für mehr Bewegung und gesunde Ernährung Wirkung zeigen. Gleichzeitig sehen wir, dass die psychosoziale Gesundheit weiterhin besondere Aufmerksamkeit erfordert“, resümiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).