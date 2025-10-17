Salzburgerin (62) verlor 76.000 Euro an Betrüger

Als die Salzburgerin bemerkte, dass sie Betrügern aufgesessen war, zeigte sie den Vorfall am Donnerstag bei der Polizei an. Die zwei Überweisungen, bei denen die Frau in Summe 76.000 Euro überwies, fanden Ende September und Mitte Oktober statt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.