LIVE ab 17 Uhr: Das Grazer Derby Sturm gegen GAK!

„Das ist das wichtigste, emotionalste Spiel im Jahr!“

Nach der Mittwoch-Pleite gegen die WSG Tirol sei wichtig gewesen, die Köpfe wieder freizubekommen. „Das ist das wichtigste, emotionalste Spiel im Jahr“, wusste der Trainer, der die „Sturm-Tugenden sehen will: „Das schnelle Umschalten, die Arbeit gegen den Ball, der hohe Einsatz.“ Ob sein wichtigster Spieler mithelfen kann, ist offen. Otar Kiteishvili ist angeschlagen und konnte zuletzt zweimal nur eingewechselt werden. „Er ist in einer schwierigen Situation. Er ist sehr ehrgeizig, will immer vorangehen und 120 Prozent geben. Auf der anderen Seite ist er angeschlagen“, sagte Säumel. Dünn wird es aber vor allem in der Abwehr nach den Ausfällen von Emanuel Aiwu (gesperrt), Dimitri Lavalee, Alexander Borkovic oder vielleicht auch Jeyland Mitchell.