Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Das Grazer Derby Sturm gegen GAK!

Bundesliga
07.12.2025 04:21
Kann der GAK im Grazer Derby Meister SK Sturm ärgern?
Kann der GAK im Grazer Derby Meister SK Sturm ärgern?(Bild: Sepp Pail)

16. Runde in Österreichs Bundesliga: Meister SK Sturm Graz empfängt im großen Grazer Stadtderby den GAK. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Meister SK Sturm Graz ist mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger von Tabellenführer Red Bull Salzburg, die jüngsten Auftritte ergeben aber ein komplett anderes Bild. Der Titelverteidiger holte aus den jüngsten sechs Spielen nur vier Punkte und ist mit vier Zählern aus sieben Spielen das schwächste Heimteam der Liga. Fünf Heimniederlagen gab es in den beiden Meisterjahren nicht einmal zusammen. „Ich habe der Mannschaft einen ganz klaren Plan vermittelt, was wir sehen wollen, und es geht auch nur gemeinsam. Ich will eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die brennt, das Derby zu gewinnen“, forderte Trainer Jürgen Säumel.

„Das ist das wichtigste, emotionalste Spiel im Jahr!“
Nach der Mittwoch-Pleite gegen die WSG Tirol sei wichtig gewesen, die Köpfe wieder freizubekommen. „Das ist das wichtigste, emotionalste Spiel im Jahr“, wusste der Trainer, der die „Sturm-Tugenden sehen will: „Das schnelle Umschalten, die Arbeit gegen den Ball, der hohe Einsatz.“ Ob sein wichtigster Spieler mithelfen kann, ist offen. Otar Kiteishvili ist angeschlagen und konnte zuletzt zweimal nur eingewechselt werden. „Er ist in einer schwierigen Situation. Er ist sehr ehrgeizig, will immer vorangehen und 120 Prozent geben. Auf der anderen Seite ist er angeschlagen“, sagte Säumel. Dünn wird es aber vor allem in der Abwehr nach den Ausfällen von Emanuel Aiwu (gesperrt), Dimitri Lavalee, Alexander Borkovic oder vielleicht auch Jeyland Mitchell.

„Die Mannschaft hat sich jetzt gefunden!“
Während die Schwarz-Weißen in einer sportlichen Krise stecken, befinden sich die Rotjacken im Aufschwung. Mit drei Siegen in den vier November-Spielen konnte der GAK die Rote Laterne abgeben. „Die Mannschaft hat sich jetzt gefunden, das zeigt sich auch in den Resultaten“, sagte Säumel. Vor über 17.500 Zuschauern, einer Rekordkulisse im erneuerten Stadion, wollen die Athletiker nun auch den ersten Derby-Sieg seit 19 Jahren feiern. „Wir sind unabhängig von unserer Form und der von Sturm der Underdog im Derby. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns in irgendeiner Weise verstecken werden“, erklärte Trainer Ferdinand Feldhofer. „Die Jungs haben jetzt Blut geleckt und wollen noch mehr.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
