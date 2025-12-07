„Ich nehme Jauk diese Aussage nicht ab!“

Auch der gebürtige Westfale Michael Parensen merkt die besondere Stimmung in der Stadt, weiß um die Brisanz dieses Duells. „Das kriegt man an jeder Ecke mit, die Rivalität allgemein ist ja dann doch immer auch Thema. Es gibt ja immer wieder Streitpunkte, wenn es zum Beispiel um das Stadionthema usw. geht, wo man mitunter auch über Kreuz liegt bzw. sich gegenseitig vielleicht das Leben schwer macht“, sagt Sturms Geschäftsführer Sport.