„Ich nehme Jauk diese Aussage nicht ab!“

Schwarz oder Rot, wohin fällt die Kugel? Vor mehr als 17.500 Zuschauern steigt Sonntag (17) die 203. Auflage des Grazer Revierkampfs. Das stets brisante Duell hat noch mehr Zündstoff: Sturm ist angeschlagen, der GAK kommt mit viel Selbstvertrauen. Die „Steirerkrone“ fragte bei den Sportchefs beider Klubs nach: Warum gewinnt ihr Klub, wie spüren sie als „Zuagraste“ die Derby-Brisanz?
Auch der gebürtige Westfale Michael Parensen merkt die besondere Stimmung in der Stadt, weiß um die Brisanz dieses Duells. „Das kriegt man an jeder Ecke mit, die Rivalität allgemein ist ja dann doch immer auch Thema. Es gibt ja immer wieder Streitpunkte, wenn es zum Beispiel um das Stadionthema usw. geht, wo man mitunter auch über Kreuz liegt bzw. sich gegenseitig vielleicht das Leben schwer macht“, sagt Sturms Geschäftsführer Sport.
