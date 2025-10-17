Zeller Eisbären holen Torhüter von Erstligisten

Wenigstens bleibt eine Operation wohl aus. In den nächsten sechs bis sieben Wochen kann Schultes beim amtierenden Alps Hockey League-Champ aber nicht eingreifen. „Zum einen tut es mir für Alois persönlich sehr leid, da er in den Spielen, in denen er heuer gespielt hat, allesamt eine bärenstarke Performance an den Tag legte und seinen Vorderleuten sehr viel Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt hat. Alois braucht jetzt die nötige Zeit und Ruhe, um seine Verletzung auszukurieren und die bekommt er von uns“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz in einem Klubstatement.