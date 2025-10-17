Seniorin (85) stieß mit Auto gegen Hausmauer

Die 85-jährige Flachgauerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Wallerseestraße im Seekirchener Ortsteil Seewalchen. Als sie von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein dürfte, stieß sie gegen eine Hausmauer. Die 85-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Am Auto entstand großer Sachschaden.