Seniorin (85) stieß mit Auto gegen Hausmauer

Die 85-jährige Flachgauerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Wallerseestraße im Seekirchener Ortsteil Seewalchen. Als sie von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein dürfte, stieß sie gegen eine Hausmauer. Die 85-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Am Auto entstand großer Sachschaden.
