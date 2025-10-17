Sparkurs bei Kleinsten im Land empört Ortschefs

Marlene Svazek (FPÖ) kürzt als ressortzuständige Landesvize die Kinderbetreuungszuschüsse. Was Wilfried Haslauer als Wahlzuckerl noch den „Gratis-Kindergarten“ nannte, wird bald Geschichte sein. Statt 113 Euro bekommen die Gemeinden pro Kindergartenkind (über 3 Jahre) nur mehr 100 Euro pro Kind pro Monat. Bei den Krabbelgruppen-Kindern werden die Zahlungen komplett gestrichen. Es waren bisher zwischen 20 und 40 Euro je Krabbler.