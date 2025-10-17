Vorteilswelt
Eine Person verletzt

Zwei Autos kollidieren in Seekirchen

Salzburg
17.10.2025 17:00
Gekracht hat es in Seekirchen.
Gekracht hat es in Seekirchen.(Bild: Feuerwehr Seekirchen)

Zwei Fahrer sind am frühen Morgen in einen Unfall in Seekirchen verwickelt. Eine Person wurde dabei verletzt. In der Mühlbachstraße kollidierten zwei Autos miteinander. 

In Seekirchen sind am Freitagmorgen zwei Autos kollidiert. Gegen kurz nach sieben Uhr stießen die beiden Pkw auf der Mühlbachstraße zusammen. Laut Rotem Kreuz wurde dabei eine Person verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Feuerwehr Seekirchen sicherte die Unfallstelle ab. Die Einsatzkräfte sperrten den Verkehr in der Durchfahrtsstraße und bandeb ausgelaufene Betriebsmittel.

Da beide Autos nicht mehr transportfähig waren, unterstützte die Feuerwehr auch noch beim Abtransport mit einem Abschleppdienst.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
