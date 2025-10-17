Trainer Letsch steht noch mehr im Rampenlicht

Ob Salzburg nach der Länderspielpause nun endlich wieder positiv aufzeigen wird, bleibt abzuwarten. Spielerisch können die Mozartstädter seit etlichen Wochen nur ganz selten überzeugen. Überhaupt fehlt den Bullen auf dem Feld ein echtes Gesicht. Obwohl Trainer Letsch bereits seit Anfang Jänner im Amt ist und auch eine Sommervorbereitung zur Verfügung hatte, lässt der Fortschritt eindeutig zu wünschen übrig. Wie viel Zeit bekommt der Wahl-Großgmainer also noch auf der Bank des heimischen Vizemeisters?