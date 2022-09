Erdbeben am Erzberg: Retter üben für Katastrophe

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 auf der Richter-Skala lässt den Boden in Eisenerz erzittern. Parkhäuser stürzen ein, Personen werden in Kellern verschüttet oder müssen aus Höhlensystemen geborgen werden. So lautet die Annahme, die im Rahmen der EU-Übung „ModEx“ am Mittwoch um 10.28 Uhr in Kraft trat.