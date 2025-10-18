Ausgerechnet Stoppschild stoppte einen Alkolenker

Kann man eigentlich nicht erfinden: Weil eine Stopptafel nicht zur Seite weichen wollte, wurde sie am Samstag gegen 1.30 Uhr in Katsdorf (Oberösterreich) ihrem Namen buchstäblich gerecht. Ein Alkolenker krachte gegen das Schild, wurde wenig später von der Polizei gestellt.
Der 29-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Katsdorf unterwegs. Bei der Kreuzung der Katsdorfer Straße mit dem Breitwiesweg krachte er gegen das dortige Vorschriftzeichen „Halt“ (umgangssprachlich Stopptafel), es wurde dadurch stark beschädigt.
Fahrer hatte fast 2 Promille
Die herbeigerufene Polizeistreife fand den Verursacher wenig später. Er befand sich auf dem Parkplatz nebenan, offensichtlich stark alkoholisiert in seinem Auto. Zeugen des Unfalls hatten ihn immer wieder daran gehindert, davonzufahren. Der Alkotest ergab 1,94 Promille. Er wird angezeigt.
