Hausmeisterin fand haufenweise „entsorgte“ Post

Völlig baff war eine Linzer Hausbesorgerin, als sie Freitagfrüh in „ihrem“ Container einen Haufen Gratis-Zeitungen und Postsendungen erblickte, die offenbar nicht zugestellt, sondern zeitsparend „entsorgt“ worden waren. Vonseiten der Post verweist man darauf, dass eine Subfirma für den Pfusch verantwortlich sei.
„Ich hab‘ geglaubt, ich spinn! Als ich unseren Container in der Willingerstraße in der Neuen Welt aufgemacht habe, sehe ich, wie packerlweise Gratis-Zeitungen drin liegen. Die werden normalerweise in unserem Wohnblock vor die Türe gelegt. Und als ich genauer hinschaue, sehe ich, dass darunter auch haufenweise Briefsendungen liegen. Das hat doch ein Zusteller weggeschmissen! Wahrscheinlich wollte er sich die Arbeit sparen. Und die Leute sitzen jetzt daheim und wundern sich, warum keine Briefe kommen“, ärgert sich eine Linzer Hausbesorgerin gewaltig.
Bei diesem Vorgang sind keine unserer Mitarbeiter involviert.
Die Österreichische Post AG
Hausmeisterin verständigte sofort die Post
Mit dem für das Haus zuständigen Briefträger nahm die couragierte Linzerin den Container unter die Lupe. Prompt wurden weitere Sendungen gefunden.
Das sagt die Post dazu
Die „Krone“ wollte von der Post wissen, was da los war, und bekam folgende Antwort: „Bei den betreffenden Sendungen handelt es sich um Zustellaufträge einer Firma, nicht um Sendungen der Österreichischen Post AG. Diese Firma agiert im Auftrag der Post. Dennoch sind bei diesem Vorgang keine Post-Mitarbeiter involviert.“
Unabhängig davon nehme man „die Situation sehr ernst. Die betroffenen Sendungen wurden sichergestellt und werden ordnungsgemäß zugestellt“, so Sprecherin Veronika Rebentisch. „Sollten sich weitere Hinweise auf systematische Unregelmäßigkeiten ergeben, kann es zu entsprechenden personellen Konsequenzen kommen.“
