Hausmeisterin fand haufenweise „entsorgte“ Post

„Ich hab‘ geglaubt, ich spinn! Als ich unseren Container in der Willingerstraße in der Neuen Welt aufgemacht habe, sehe ich, wie packerlweise Gratis-Zeitungen drin liegen. Die werden normalerweise in unserem Wohnblock vor die Türe gelegt. Und als ich genauer hinschaue, sehe ich, dass darunter auch haufenweise Briefsendungen liegen. Das hat doch ein Zusteller weggeschmissen! Wahrscheinlich wollte er sich die Arbeit sparen. Und die Leute sitzen jetzt daheim und wundern sich, warum keine Briefe kommen“, ärgert sich eine Linzer Hausbesorgerin gewaltig.