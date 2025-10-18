Vorteilswelt
Gegenpol zu Krise

Alois Mühlbacher: Neue CD des Countertenors

Oberösterreich
18.10.2025 16:00
Alois Mühlbacher ist ein österreichischer Countertenor, er stammt aus Hinterstoder.
Alois Mühlbacher ist ein österreichischer Countertenor, er stammt aus Hinterstoder.(Bild: Toni Suter)

Zerbrechlich schön, tief berührend: Alois Mühlbacher festigte seine Karriere als international gefeierter Countertenor im Vorjahr mit seinem Debüt an der Mailander Scala. Nun präsentiert er die neue CD „Broken Eyes“, ein Album voller barocker Klangpoesie. Gemeinsam mit dem Ensemble Pallidor widmet er sich den stillen, innigen Kantaten Johann Sebastian Bachs.

0 Kommentare

Alois Mühlbacher (30), einst berühmter St. Florianer Sängerknabe, ist einer der bedeutendsten Countertenöre im internationalen Kreis.

Vor zwei Jahren gründet er das Ensemble Pallidor – eine Formation aus handverlesenen MusikerInnen, die seine musikalische Sprache teilen. Geleitet wird das Ensemble von Franz Farnberger, Mühlbachers langjährigem Mentor und Förderer.

Musik als Gegenpol zur Krise
Erstmals bringen Mühlbacher und das Ensemble gemeinsam eine CD heraus. Mit „Broken Eyes“ (erschienen bei Solo Musica) legt Mühlbacher ein Album vor, das ganz Johann Sebastian Bach gewidmet ist. „Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagt er zur „Krone“. Warum Bach? „Die Musik von Bach vermag einen in eine andere Welt zu versetzen. Mit ‘Broken Eyes‘ soll in Zeiten der Krisen und Ängste ein Gegenpol geschaffen werden.“

(Bild: Solo Musica)
Das gelingt wunderbar
Das Album ist ein musikalisches Bekenntnis zur Stille, zur Tiefe und zur emotionalen Kraft der barocken Klangwelt. Aufgenommen wurde die CD in der Marienkapelle des Stiftes St. Florian. Wer sich auf diese musikalische Reise einlässt, erlebt Bach in einer Form, die berührt, entschleunigt und inspiriert – ein tolles Geschenk für kommende Feste!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Kommentare

Oberösterreich

