Alois Mühlbacher: Neue CD des Countertenors

Musik als Gegenpol zur Krise

Erstmals bringen Mühlbacher und das Ensemble gemeinsam eine CD heraus. Mit „Broken Eyes“ (erschienen bei Solo Musica) legt Mühlbacher ein Album vor, das ganz Johann Sebastian Bach gewidmet ist. „Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagt er zur „Krone“. Warum Bach? „Die Musik von Bach vermag einen in eine andere Welt zu versetzen. Mit ‘Broken Eyes‘ soll in Zeiten der Krisen und Ängste ein Gegenpol geschaffen werden.“