Junger Mopdelenker

Auf Flucht vor Polizei über einen Bach gesprungen

Oberösterreich
18.10.2025 09:30
Die Polizei verfolgte den jungen Mopedfahrer. (Symbolbild)
Die Polizei verfolgte den jungen Mopedfahrer. (Symbolbild)

Sportlich zeigte sich ein 15-Jähriger aus Eggelsberg (OÖ) - ob es vernünftig war, was er gemacht hat, ist eine andere Frage. Der junge Mann wollte mit seinem Moped vor einer Polizeikontrolle flüchten, weil er kein Kennzeichen montiert hatte. Auf der Flucht sprang er sogar über einen Bach.

Bei Verkehrskontrollen in Geretsberg wurden die Polizisten am Freitag gegen 17 Uhr auf ein Moped aufmerksam, das ohne Kennzeichen von der L504 in die Gemeindestraße Henkham einbog. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte der Lenker auf seinem Enduro-Moped stark und versuchte, sich der Anhaltung zu entziehen.

Kuhweide beendete Verfolgung
Nach einer rund zwei Kilometer langen Verfolgung, bei der der Lenker zahlreiche Verkehrsübertretungen beging, bog er in einen Feldweg ein. Auf einer Kuhweide musste die Streife dann aufgeben, weil der Mopedlenker über einen Bach gesprungen war. Nachdem die Beamten aber die Fluchtrichtung beobachten konnten, gelang es ihnen, den Wohnort des Flüchtigen herauszufinden.

Kein Führerschein und viele Mängel
Es handelte sich um einen 15-Jährigen aus Eggelsberg. Die anschließende Kontrolle an seinem Wohnort zeigte auch, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Außerdem war das Moped nicht zum Verkehr zugelassen und wies einige teilweise gravierende Mängel auf. Aufgrund seiner Fahrweise und der illegalen Umbauten wird der 15-Jährige bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.

Am Ende hagelte es mehr Anzeigen, als der junge Mann Lebensjahre hat. 17 Übertretungen listete die Polizei auf. Da kommt auf den 15-Jährigen einiges zu.

