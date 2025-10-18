Auf Flucht vor Polizei über einen Bach gesprungen

Kein Führerschein und viele Mängel

Es handelte sich um einen 15-Jährigen aus Eggelsberg. Die anschließende Kontrolle an seinem Wohnort zeigte auch, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Außerdem war das Moped nicht zum Verkehr zugelassen und wies einige teilweise gravierende Mängel auf. Aufgrund seiner Fahrweise und der illegalen Umbauten wird der 15-Jährige bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.