Gebauer & Griller setzt auf smarte Beschaffung

Die Zukunft der Kabelproduktion wird digital – das beweist die Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. mit ihrem jüngsten Projekt im Rahmen von Digi4wirtschaft, dem Impulsprogramm des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Das traditionsreiche Unternehmen mit Entwicklungszentrum in Poysdorf hat die Zeichen der Zeit erkannt und den nächsten Schritt in Richtung automatisierte Beschaffung gesetzt.