Digitalisierung in NÖ

Gebauer & Griller setzt auf smarte Beschaffung

Niederösterreich: Wirtschaft
22.10.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

Die Zukunft der Kabelproduktion wird digital – das beweist die Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. mit ihrem jüngsten Projekt im Rahmen von Digi4wirtschaft, dem Impulsprogramm des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Das traditionsreiche Unternehmen mit Entwicklungszentrum in Poysdorf hat die Zeichen der Zeit erkannt und den nächsten Schritt in Richtung automatisierte Beschaffung gesetzt.

Im Mittelpunkt steht die Einführung eines Supplier Relationship Management (SRM)-Systems, das den gesamten Anfrage- und Nominierungsprozess mit Lieferanten digitalisiert und effizienter gestaltet. Ziel ist es, den Standort Niederösterreich langfristig abzusichern – durch mehr Automatisierung, Transparenz und Geschwindigkeit bei Ausschreibungen und Lieferantenbewertungen.

Effizienz durch Digitalisierung

Das Projekt vernetzt das bestehende ERP-System des Unternehmens mit dem modernen Coupa Sourcing Optimization System. Über diese Schnittstellen werden Materialdaten, Lieferantendaten und andere relevante Informationen digital übermittelt, ergänzt und anschließend strukturiert wieder ins System zurückgeführt.

„Durch den höheren Automatisierungsgrad schaffen wir eine durchgängige digitale Lieferkette – von der Anfrage bis zur Lieferantenbewertung“, heißt es aus dem Projektteam. Damit wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Qualität der Entscheidungsprozesse verbessert.

Investition in die Zukunft

Das Projekt zeigt, wie gezielte Digitalisierungsförderungen die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe stärken. Mit Unterstützung von Digi4wirtschaft setzt Gebauer & Griller ein klares Zeichen: Digitalisierung ist kein Zukunftsthema mehr, sondern gelebte Realität.

Die Verbindung von Innovation, regionaler Wertschöpfung und technologischer Weiterentwicklung macht das Unternehmen zu einem Vorzeigebeispiel, wie industrielle Tradition und digitale Transformation erfolgreich Hand in Hand gehen können und dadurch Arbeitsplätze langfristig gesichert werden können.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
