Wiener Neustadt als High-Tech-Standort geplant

Bei dem Projekt geht es darum: „Dass Europa sicherheitspolitisch endlich auf eigenen Beinen stehen und sich alleine verteidigen können muss“, erklärt Mikl-Leitner das Projekt, hinter dem 42 Unternehmen aus 13 Ländern stehen. Die EU habe dazu einen Schwerpunkt in der Rüstungsindustrie gesetzt und plane in den nächsten Jahren Ausgaben in Höhe von 800 Milliarden Euro.