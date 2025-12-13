Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

60-Jahre-Jubiläum

Pioniergeist weht auch heute über das Hochkar

Niederösterreich
13.12.2025 11:00
Die Ski-Asse Thomas Sykora und Kathrin Zettel stammen aus Göstling und zogen schon viele ...
Die Ski-Asse Thomas Sykora und Kathrin Zettel stammen aus Göstling und zogen schon viele Schwünge über das Hochkar.(Bild: Attila Molnar)

Was vor 60 Jahren als Niederösterreichs höchstgelegenes Skigebiet begann, zieht längst das ganze Jahr über Touristen an. Das soll in Zukunft weiter forciert werden.

0 Kommentare

28. November 1965 wurde die Hochkar-Alpenstraße für den Verkehr freigegeben. Franz Geischläger hatte bis dahin in echter Pionierarbeit bereits einen Schlepplift, einen Einsersessellift sowie einen Gastronomiebetrieb vor Ort errichtet. Das war die Geburtsstunde des Skigebiets Hochkar.

Bis zu 18.000 Personen können die Lifte heutzutage stündlich auf das Hochkar bringen.
Bis zu 18.000 Personen können die Lifte heutzutage stündlich auf das Hochkar bringen.(Bild: Attila Molnar)

Pionierleistung weiterentwickeln
Dessen 60. Geburtstag wurde am Donnerstag auf der „Latschen-Alm“ gefeiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Diese Pionierleistung nicht nur zu bewahren, sondern weiterzuentwickeln, ist unsere Aufgabe.“ Und daran wird stetig gearbeitet – bis 2012 unter Führung der Familie Geischläger-Putz, danach mit der Schröcksnadel-Gruppe und seit drei Jahren leitet die landeseigene Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH den Betrieb.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Ehrengästen und Ski-Nachwuchs bei der 60-Jahre-Feier am ...
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Ehrengästen und Ski-Nachwuchs bei der 60-Jahre-Feier am Hochkar.(Bild: Attila Molnar)

Tourismus-Angebote zu jeder Jahreszeit
Allein seit 2012 wurden mehr als 25 Millionen Euro am Hochkar investiert, acht Lifte und 19,1 Pistenkilometer stehen im höchstgelegenen Wintersportgebiet des Landes zur Verfügung. Doch das Ski- wandelt sich immer mehr zum Berg-Erlebnis – und das gibt es das ganze Jahr über, wie Mikl-Leitner und Pachtgeber Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl betonten. Ziel ist es, künftig das Hochkar immer mehr zu einer Ganz-Jahres-Tourismusdestination auszubauen.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
154.165 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
142.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.232 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf