Pioniergeist weht auch heute über das Hochkar

Tourismus-Angebote zu jeder Jahreszeit

Allein seit 2012 wurden mehr als 25 Millionen Euro am Hochkar investiert, acht Lifte und 19,1 Pistenkilometer stehen im höchstgelegenen Wintersportgebiet des Landes zur Verfügung. Doch das Ski- wandelt sich immer mehr zum Berg-Erlebnis – und das gibt es das ganze Jahr über, wie Mikl-Leitner und Pachtgeber Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl betonten. Ziel ist es, künftig das Hochkar immer mehr zu einer Ganz-Jahres-Tourismusdestination auszubauen.