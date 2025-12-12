Post beschädigt Sendung und entsorgte sie auch

Paket war laut Kunde ordnungsgemäß eingepackt

Mehr als zwei Wochen später meldete sich die Käuferin bei ihm, das Paket sei noch nicht angekommen. Auf persönliche Nachfrage bei der Post vor Ort sagte man ihm: „Die Sendung wurde entsorgt, weil die Verpackung mangelhaft war.“ F. traute seinen Ohren nicht, denn seiner Meinung nach war das Paket ordnungsgemäß verpackt und auch der Postbeamte stellte bei der Aufgabe keine mangelhafte Verpackung fest. „Ein Foto von der beschädigten Sendung existiert laut Schadensprotokoll, es wurde mir jedoch nicht gezeigt“, so der verärgerte Postkunde.