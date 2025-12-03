Österreicher lieben Nebensaison-Urlaub

Ein Sommerurlaub in der Heimat war bei vielen Österreichern heuer die erste Wahl. Niederösterreich war dabei nicht immer an erster Stelle. Umso mehr schwärmen die Inlandstouristen im Herbst und Winter zu Heurigen und Adventmarkt.
Sommertourismus in Österreich liegt im Ausland voll im Trend. Die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren heuer „rekordhoch“ ausgebucht wie noch nie. Von Mai bis Oktober wurden österreichweit rund 83 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sagen die Statistik Austria-Zahlen, die auch zeigen: Niederösterreich schwächelte etwas mit den Nächtigungszahlen im Sommer.
Genug Touristen aus dem Ausland
Um die 43.000 Österreicher weniger als 2024 wollten heuer in Niederösterreich übernachten, ein Rückgang von 1,6 Prozent. Zum Vergleich: Salzburg legte mit 4,5 Prozent und Wien mit 3,8 Prozent zu. Doch nicht jeder nächtigt nach einem Ausflug in die Wachau dann auch dort. Die Niederösterreich Werbung betrachtet die Bilanz optimistisch: Durch die vielen Auslandsgäste (1,6 Millionen im Sommer) steige das Bundesland lediglich mit einem Gesamtverlust von 0,5 Prozent aus.
Kein Sommer wie in den 1970er-Jahren
Gründe für den neuerlichen Rückgang seien ein paar zu viele Schelchtwettertage, vor allem im Juli dieses Jahres, und die hohe Inflation, die auch die Hotelbranche ausbremst. Laut Statistik Austria verschieben sich die Haupt- und Nebensaisonen beim „Urlaub Daheim“ ohnehin seit den 1970er Jahren. Vor 1975 buchten die meisten nur in den Hautpsaisonen, seit 2006 aber schon entfallen 50 Prozent der Inlandsurlaube auf Herbst und Frühling.
Tourismusbranche setzt auf „Ganzjahresprogramm“
Daraus möchten auch die Hotels und Freizeitangebote einen Nutzen ziehen. Nicht zuletzt auch, weil heimische Ski-Destinationen mit immer mehr schneefreien Tagen zu kämpfen haben. „Ziel ist es klassische Saisonen zu entzerren und damit eine gleichmäßige Auslastung, höhere Wertschöpfung, stabile Arbeitsplätze und eine bessere Planbarkeit zu erzielen“, kommentiert die NÖ-Werbung. Also: Niederösterreich als Ganzjahresdestiantion.
