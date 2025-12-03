Österreicher lieben Nebensaison-Urlaub

Kein Sommer wie in den 1970er-Jahren

Gründe für den neuerlichen Rückgang seien ein paar zu viele Schelchtwettertage, vor allem im Juli dieses Jahres, und die hohe Inflation, die auch die Hotelbranche ausbremst. Laut Statistik Austria verschieben sich die Haupt- und Nebensaisonen beim „Urlaub Daheim“ ohnehin seit den 1970er Jahren. Vor 1975 buchten die meisten nur in den Hautpsaisonen, seit 2006 aber schon entfallen 50 Prozent der Inlandsurlaube auf Herbst und Frühling.