LKW brach in St. Andrä in Holzbrücke ein

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Andrä riefen zur Unterstützung das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Tamsweg hinzu. Mit Hilfe von Hebekissen und Kran konnte die Vorderachse des LKW vorsichtig angehoben und die Brücke unterbaut werden. So konnte das Fahrzeug schließlich eigenständig aus der misslichen Lage herausfahren.