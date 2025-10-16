LKW brach in St. Andrä in Holzbrücke ein

Am Donnerstagvormittag, kam es in St. Andrä zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr: Ein mit Pellets beladener LKW war mit der Vorderachse in eine Holzbrücke eingebrochen, das Führerhaus lag darauf auf.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Andrä riefen zur Unterstützung das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Tamsweg hinzu. Mit Hilfe von Hebekissen und Kran konnte die Vorderachse des LKW vorsichtig angehoben und die Brücke unterbaut werden. So konnte das Fahrzeug schließlich eigenständig aus der misslichen Lage herausfahren.
Nach rund zwei Stunden war die Bergung erfolgreich abgeschlossen – eine präzise und gut koordinierte Aktion der Einsatzkräfte.
