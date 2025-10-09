Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur FPÖ dagegen

Trinkgeldpauschalen: Gesetz nimmt nächste Hürde

Wirtschaft
09.10.2025 10:31
Einheitliche Trinkgeldpauschalen für ganz Österreich rücken näher.
Einheitliche Trinkgeldpauschalen für ganz Österreich rücken näher.(Bild: Zwefo)

Trinkgeldeinnahmen – in Österreich steuerfrei, aber mit verpflichtendem Beitrag zur Sozialversicherung – waren bislang schwer zu erfassen. Durch immer häufigere Kartenzahlungen wurde die Höhe der Trinkgelder besser sichtbar. Die Folge sind teilweise hohe Nachforderungen der Sozialversicherung. Nun will die Regierung österreichweit einheitliche Pauschalen ermöglichen, um Sozialleistungen auf Trinkgeld zu berechnen.

0 Kommentare

Das dazu nötige Gesetz passierte mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen am Mittwoch den Sozialausschuss. Die FPÖ stimmte dagegen und sieht in der Maßnahme die „Einführung einer neuen Steuer“.

Da Trinkgeldeinnahmen schwer zu erfassen sind, unterblieben die Sozialleistungen häufig. Ab 2026 soll die Sozialversicherung je nach Branche, Art der Tätigkeit und Arbeitszeitausmaß unterschiedliche, aber österreichweit gültige Pauschalen festlegen können, die dann als Obergrenze für Beitragsleistungen gelten.

Vorschläge der Sozialpartner liegen vor
Für den Bereich des Hotel- und Gastgewerbes liegen laut Erläuterungen bereits Vorschläge der Sozialpartner vor: Demnach soll die Pauschale für Beschäftigte mit Inkasso 2026 65 Euro, 2027 85 Euro und 2028 100 Euro monatlich betragen. Ohne Inkasso sind es 2026 und 2027 jeweils 45 Euro und 2028 50 Euro. Ab 2029 ist eine Valorisierung aller Pauschalen vorgesehen, schreibt die Parlamentskorrespondenz.

Zuständig für die Festlegung der Pauschalen ist – wie bisher – die Sozialversicherung. Bis es eine Neufestsetzung für den jeweiligen Erwerbszweig gibt, sollen aktuelle Pauschalen weitergelten. Für Nachforderungen sieht das Gesetz eine Verjährung vor, sofern bis Ende September nächsten Jahres für die betreffende Branche eine neue Pauschale festgesetzt wurde.

Lesen Sie auch:
Neue Regelung nun fix
Trinkgeld weiter steuerfrei, Pauschalen niedriger
24.07.2025
Hitzige Gemüter
Trinkgeld: In der Gastro zählt jeder einzelne Euro
26.07.2025
Krone Plus Logo
Wirtin klagt:
„Wer mit Karte zahlt, gibt fast kein Trinkgeld“
22.08.2025

Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern Auskunft geben
Neu sollen Dienstgeber ihren Beschäftigen Auskunft über geleistete Trinkgelder geben müssen. Verteilt der Arbeitgeber das Trinkgeld, muss er bis Ende Februar 2026 seine Angestellten über den Verteilungsschlüssel informieren.

FPÖ empfiehlt „Schenkung“
Während Vertreter der Regierungsparteien darauf verweisen, dass es künftig Rechtssicherheit geben werde und die seit Langem nicht valorisierten Pauschalen angepasst würden, will die FPÖ die Pflicht zu Sozialleistungen aufheben, damit Trinkgeld als „persönliche Zuwendung“ zu 100 Prozent bei den Empfängern bleibt. FPÖ-Tourismussprecher Christoph Steiner empfiehlt, künftig Trinkgeld vor dem Verlassen des Lokals ausdrücklich als „Schenkung“ den Angestellten zukommen zu lassen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
ÖVPSPÖFPÖNEOS
Arbeitgeber
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.998 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.489 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
128.816 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1324 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1163 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Unverzichtbare Metalle
Seltene Erden: China verschärft Exportschranken
Nur FPÖ dagegen
Trinkgeldpauschalen: Gesetz nimmt nächste Hürde
Von den USA, China
EU will mit einer KI-Milliarde unabhängiger werden
Krone Plus Logo
Flughafen in der Krise
Airport Linz-Hörsching: Rechnungshofprüfung fertig
Schnell und sicher
Diese neuen Regeln gelten bei Banküberweisungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf