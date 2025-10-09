Trinkgeldpauschalen: Gesetz nimmt nächste Hürde

FPÖ empfiehlt „Schenkung“

Während Vertreter der Regierungsparteien darauf verweisen, dass es künftig Rechtssicherheit geben werde und die seit Langem nicht valorisierten Pauschalen angepasst würden, will die FPÖ die Pflicht zu Sozialleistungen aufheben, damit Trinkgeld als „persönliche Zuwendung“ zu 100 Prozent bei den Empfängern bleibt. FPÖ-Tourismussprecher Christoph Steiner empfiehlt, künftig Trinkgeld vor dem Verlassen des Lokals ausdrücklich als „Schenkung“ den Angestellten zukommen zu lassen.