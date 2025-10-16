Österreicher stürzte 50 Meter in die Tiefe

Die Begleiter hielten Sicht- und Rufkontakt zum Verunglückten – ein Mitglied stieg zu ihm ab, während ein anderer sofort den Notruf wählte. Die Bergwacht Berchtesgaden traf gegen 18.15 Uhr beim Verletzten ein und leistete erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 zunächst zur Schönau und danach in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Auch der Begleiter, der zum Verletzten abgestiegen war, musste ausgeflogen werden.