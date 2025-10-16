Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nahe Berchtesgaden

Österreicher stürzte 50 Meter in die Tiefe

Salzburg
16.10.2025 17:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Wallner Hannes)

Ein österreichischer Staatsbürger ist am Mittwochnachmittag am Grünsteinklettersteig nahe Berchtesgaden in Deutschland rund 50 Meter in eine steile Rinne gestürzt. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden.

0 Kommentare

Ein schwerer Kletterunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag am Grünsteinklettersteig nahe Berchtesgaden. Eine Gruppe aus Österreich war gegen 16.30 Uhr in die Route eingestiegen, als gegen 17.45 Uhr im Bereich des sogenannten Quittenbaumecks ein Mann ausrutschte und rund 50 Meter eine steile Rinne hinabstürzte.

Die Begleiter hielten Sicht- und Rufkontakt zum Verunglückten – ein Mitglied stieg zu ihm ab, während ein anderer sofort den Notruf wählte. Die Bergwacht Berchtesgaden traf gegen 18.15 Uhr beim Verletzten ein und leistete erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 zunächst zur Schönau und danach in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Auch der Begleiter, der zum Verletzten abgestiegen war, musste ausgeflogen werden.

Lesen Sie auch:
Ein Übergreifen des Brandes konnte eingedämmt werden.
Tiere wurden gerettet
Feuersbrunst zerstört Stallgebäude nahe Katschberg
16.10.2025

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizei Piding hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt standen acht Bergwachtleute und zwei Polizeibergführer im Einsatz.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.266 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.838 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.521 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf