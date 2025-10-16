Baum-Allee umgesägt, nun Neupflanzung rausgerissen

Eisenstangen zeugen von Versetzung und Neubau eines Schutzzauns

Es begann damit, dass im Rahmen der Erneuerung des Union-Sportplatzes eine schöne Pappelallee umgeschnitten worden sei, berichtet er: „Und das direkt vor einer Wohnsiedlung“, was für die Menschen, die sich an den schönen, groß gewachsenen Bäumen erfreut haben, wohl auch einen tiefen Einschnitt bedeutet hatte. Nach der anfänglichen Aufregung kehrte wieder Ruhe ein, weil man „im Vorjahr ersatzweise 15 Bäumchen dazwischen gepflanzt hat, die sich gut weiterentwickelt haben.“ Damals wurden auf der damit frei gewordenen Fläche Spielgeräte aufgestellt. Nun folgte jedoch der Schock: Die Neubepflanzung ist mit Spezialgeräten wieder entfernt worden. Im gleichen Zug habe man „eine Unmenge an großen Metallstangen aufgestellt“, die offenbar als Abgrenzung für eine Verbreiterung des bestehenden Weges platziert worden seien (siehe Artikel-Titelbild).