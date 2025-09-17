Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herbst-Offensive

ServusTV wartet mit einem bunten Programm auf

Unterhaltung
17.09.2025 06:00
Caroline Pospischil und Philipp McAllister moderieren ab Oktober das neue Talk-Format ...
Caroline Pospischil und Philipp McAllister moderieren ab Oktober das neue Talk-Format „Österreich spricht“ auf ServusTV.(Bild: ServusTV)

Der Privatsender ServusTV startet diesen Herbst mit einem neuen Talk-Format, eigenen Krimis, regionalen Sendungen und internationalem Sport durch. 

0 Kommentare

Neue Besen kehren gut – besonders im Herbst, wenn sinkende Temperaturen wieder zum gemütlichen Fernsehen auf der Wohnzimmer-Couch einladen. Bei ServusTV wartet man gleich mit einigen Highlights auf. Am 9. 10. feiert das neue Talk-Format „Österreich spricht“ Premiere, wo das Moderatoren-Duo Caroline Pospischil und Philipp McAllister „offen und kontrovers“ mit unterschiedlichen Gästen über relevante Themen diskutieren wird. Wichtig: freie Meinungsvielfalt.

Fans von Krimi-Eigenproduktionen kommen auch auf ihre Kost. Zu Allerheiligen wird der sechste Altaussee-Krimi „Letzter Stollen“ in Szene gesetzt. Mit Martina Gedeck stellt sich dabei eine neue Kommissarin vor. Im November wird auch die beliebte „Meiberger“-Reihe mit den beiden Free-TV-Premieren von „Tod am See“ und „Marionettenmörder“ fortgesetzt. Auch hier darf man sich mit Anna Loos, Gregor Bloéb oder Nina Proll auf neue Gesichter freuen.

Ex-Profi und Tennis-Expertin Barbara Schett berichtet kompetent von den Erste Bank Open in der ...
Ex-Profi und Tennis-Expertin Barbara Schett berichtet kompetent von den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.(Bild: ServusTV)

Zu Weihnachten darf man sich auf eine besonders spannende Ko-Produktion mit dem ZDF freuen. „Dahlmanns letzte Bescherung“ soll als Feiertags-Krimi mit einer internationalen Top-Besetzung (Heino Ferch, Anna Kling und Jürgen Vogel) für Top-Quoten während der ruhigen Familientage sorgen.

Wie gewohnt geht es am Fuschlsee aber auch sehr sportlich zu. Wie gewohnt ist man von 20. bis 26. 10. beim Tennisturnier in Wien live vor Ort und setzt auf geballte Experten-Power mit den Ex-Profis Barbara Schett und Alexander Antonitsch. Ins Kulinarische geht Anfang November die Doku „Heimatküche – Unser Fußballnationalteam“, in der man Team-Koch Fritz Grampelhuber über die Schulter schaut. 

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
155.615 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.192 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
112.555 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf