ServusTV wartet mit einem bunten Programm auf

Der Privatsender ServusTV startet diesen Herbst mit einem neuen Talk-Format, eigenen Krimis, regionalen Sendungen und internationalem Sport durch.
Neue Besen kehren gut – besonders im Herbst, wenn sinkende Temperaturen wieder zum gemütlichen Fernsehen auf der Wohnzimmer-Couch einladen. Bei ServusTV wartet man gleich mit einigen Highlights auf. Am 9. 10. feiert das neue Talk-Format „Österreich spricht“ Premiere, wo das Moderatoren-Duo Caroline Pospischil und Philipp McAllister „offen und kontrovers“ mit unterschiedlichen Gästen über relevante Themen diskutieren wird. Wichtig: freie Meinungsvielfalt.
Fans von Krimi-Eigenproduktionen kommen auch auf ihre Kost. Zu Allerheiligen wird der sechste Altaussee-Krimi „Letzter Stollen“ in Szene gesetzt. Mit Martina Gedeck stellt sich dabei eine neue Kommissarin vor. Im November wird auch die beliebte „Meiberger“-Reihe mit den beiden Free-TV-Premieren von „Tod am See“ und „Marionettenmörder“ fortgesetzt. Auch hier darf man sich mit Anna Loos, Gregor Bloéb oder Nina Proll auf neue Gesichter freuen.
Zu Weihnachten darf man sich auf eine besonders spannende Ko-Produktion mit dem ZDF freuen. „Dahlmanns letzte Bescherung“ soll als Feiertags-Krimi mit einer internationalen Top-Besetzung (Heino Ferch, Anna Kling und Jürgen Vogel) für Top-Quoten während der ruhigen Familientage sorgen.
Wie gewohnt geht es am Fuschlsee aber auch sehr sportlich zu. Wie gewohnt ist man von 20. bis 26. 10. beim Tennisturnier in Wien live vor Ort und setzt auf geballte Experten-Power mit den Ex-Profis Barbara Schett und Alexander Antonitsch. Ins Kulinarische geht Anfang November die Doku „Heimatküche – Unser Fußballnationalteam“, in der man Team-Koch Fritz Grampelhuber über die Schulter schaut.
