ServusTV wartet mit einem bunten Programm auf

Fans von Krimi-Eigenproduktionen kommen auch auf ihre Kost. Zu Allerheiligen wird der sechste Altaussee-Krimi „Letzter Stollen“ in Szene gesetzt. Mit Martina Gedeck stellt sich dabei eine neue Kommissarin vor. Im November wird auch die beliebte „Meiberger“-Reihe mit den beiden Free-TV-Premieren von „Tod am See“ und „Marionettenmörder“ fortgesetzt. Auch hier darf man sich mit Anna Loos, Gregor Bloéb oder Nina Proll auf neue Gesichter freuen.