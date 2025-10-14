Töchter kämpfen mit Stiefmutter um ihr Erbe

„Mein letzter Wille“ steht im Testament von Frank H. in Schreibschrift geschrieben. Seine beiden Töchter Maria und Marita sollen sein gesamtes Hab und Gut erben. So auch die Genossenschaftswohnung des Vaters in St. Pölten, die ihm schon seit den frühen 2000er-Jahren gehörte. Ursprünglich aus Deutschland stammend, gestaltete sich die Familie hier in Niederösterreich ein schönes Leben.

2019 glaubte der Vater zunächst noch an einen Neuanfang in der Liebe. Der damals 61 Jahre alte Herr H. verliebte sich in eine junge Frau, die ursprünglich aus Russland stammte. Die Beziehung schien perfekt: Die Frau kümmerte sich sehr liebevoll und fürsorglich um ihn – noch in der Verliebtheitsphase beschloss das Paar, in Russland zu heiraten.