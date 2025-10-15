Wie Kärntner Wirtschaft trotz Flaute weiter kämpft

Nur im Lebensmittelgewerbe konnten sich Betriebe über ein Umsatzplus von 5,3 Prozent freuen, sonst dominieren rote Zahlen. „Vor allem der Bausektor leidet unter Investitionszurückhaltung und hohen Finanzierungskosten“, erklärt Peter Storfer, WK-Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk, die schwierige Lage – mit einem Minus von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steht das Baugewerbe besonders unter Druck. Mit einem Rückgang von 3,2 und 2,4 Prozent gehören auch die Holz- und Kunststoffverarbeitung und das Ausbaugewerbe zu den Sorgenkindern in Kärnten.