Peter Weichbold wird neuer Chef der Planai-Bahnen

Es war durchaus ein Paukenschlag in Schladming: Im Juni wurde bekannt, dass Georg Bliem 2026 – nach 14 Jahren im Amt – als Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen zurücktreten wird. Das Unternehmen hat Gewicht: Es beschäftigt 430 Mitarbeiter, befördert mehr als zwei Millionen Gäste im Jahr, verfügt über 31 Seilbahnen und Lifte und hat einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Zum Portfolio gehören auch das Skigebiet Galsterberg, die Dachstein-Seilbahn (samt Tourismusattraktionen am Berg), der Wilde Berg in Mautern sowie diverse Gastronomie- und Freizeitbetriebe in der Region.