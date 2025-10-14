Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachfolger von Bliem

Peter Weichbold wird neuer Chef der Planai-Bahnen

Steiermark
14.10.2025 12:04
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind das größte Seilbahnunternehmen der Steiermark.
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind das größte Seilbahnunternehmen der Steiermark.(Bild: Jauschowetz Christian)
Peter Weichbold wird neuer Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen.
Peter Weichbold wird neuer Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)

Das größte Skigebiet der Steiermark erhält einen neuen Geschäftsführer: Peter Weichbold wird Georg Bliem als Chef der Schladminger Planai ablösen. Damit wird eine interne Lösung gefunden. Spekulationen über eine politische Besetzung haben sich nicht bewahrheitet.

0 Kommentare

Es war durchaus ein Paukenschlag in Schladming: Im Juni wurde bekannt, dass Georg Bliem 2026 – nach 14 Jahren im Amt – als Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen zurücktreten wird. Das Unternehmen hat Gewicht: Es beschäftigt 430 Mitarbeiter, befördert mehr als zwei Millionen Gäste im Jahr, verfügt über 31 Seilbahnen und Lifte und hat einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Zum Portfolio gehören auch das Skigebiet Galsterberg, die Dachstein-Seilbahn (samt Tourismusattraktionen am Berg), der Wilde Berg in Mautern sowie diverse Gastronomie- und Freizeitbetriebe in der Region.

Apropos Galsterberg: Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, wird der Nachfolger von Georg Bliem der langjährige Galsterbergalm-Geschäftsführer Peter Weichbold. Der gebürtige Schladminger ist diplomierter Betriebswirt, begann seine Laufbahn im Unternehmen als Controller und ist seit 2019 Prokurist. Er war auch an der Organisation der alpinen Ski-WM 2013 maßgeblich beteiligt.

Georg Bliem verlässt das Unternehmen im nächsten Jahr.
Georg Bliem verlässt das Unternehmen im nächsten Jahr.(Bild: Sepp Pail)

Keine parteipolitische Besetzung
Das Land Steiermark ist mit 61,83 Prozent an den Planai-Bahnen beteiligt. Sofort gab es Gerüchte, dass der Planai-Chefposten von den Freiheitlichen besetzt wird, konkret genannt wurde die Schladminger Landtagsabgeordnete Eva Maria Kroismayr-Baier. Doch diese winkte schon vor längerer Zeit ab. Mit Weichbold kam nun ein Experte aus dem eigenen Haus zum Zug. 

Von den Bewerbern erfüllten laut Land Steiermark 59 die Ausschreibungskriterien. Sechs Personen wurden für die finale Runde vor der Hearingkommission vorgeschlagen. Aus dieser Runde folgte ein Dreiervorschlag, aus welchem Weichbold als designierter Kandidat hervorging. Dieser Empfehlung folgte Landeshauptmann-Mario Kunasek (FPÖ). Die Übergabe soll gegen Ende der kommenden Wintersaison erfolgen. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
323.003 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
162.418 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3287 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1278 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Außenpolitik
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
902 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf