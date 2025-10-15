Computer errechnet Standort von Wiener Ladezonen

Was vor zwei Jahren als Experiment der Technischen Universität - die „Krone“ berichtete – in Mariahilf begann, dürfte sich im Wiener Alltag durchsetzen. Statt herkömmlicher Ladezonen, die nur von Geschäftsleuten beantragt werden können, setzt zumindest die Josefstadt nun voll auf „Grätzel-Ladezonen“. Erst im Mai wurden drei eingerichtet, und schon jetzt ist der Bezirk so von dem Konzept überzeugt, dass fünf weitere eingerichtet wurden.