Wien will wissen, was in Ladezonen passiert

Zum ersten Mal „schauen, was dort passiert“

Mit zwei neu errichteten „Grätzl-Ladezonen“ in Mariahilf - in der Windmühlgasse 28 und am Loquaiplatz 9 - wollen die beiden Wissenschaftler nun „einmal schauen, was dort passiert“. „Schauen“ ist wörtlich zu verstehen: TU-Teams werden während der nächsten Wochen an den beiden Stellen beobachten und protokollieren, wer was wann anliefert und wie lange die Lieferwege bis zum Ziel dann tatsächlich noch sind.