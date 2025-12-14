Infantinos Mann fürs Grobe

Mit etwas Abstand sieht das Ganze schon anders aus, denn die FIFA legt Wert darauf, zu betonen, dass eigens für den Preis eine Kommission für „Social Responsibility“ eingerichtet worden sei. Leider konnte diese, da sie das künftige Verfahren erst bei ihrer konstituierenden Sitzung irgendwann im Dezember ausarbeiten wird, bei der Vergabe an Trump noch gar nicht mitwirken, weshalb der arme Gianni schalten und walten musste, wie er wollte. Gut, das werden alle verstehen, die ein Faible für Despoten wie Infantino und Trump haben, denn wo kämen wir schließlich hin, wenn sich die FIFA jetzt plötzlich auch noch mit demokratischen Prinzipien befassen müsste. In seiner schier unermesslichen Eloquenz und Transparenz hat der Weltverband inzwischen jedoch verraten, wer dem illustren Gremium künftig vorsitzen wird.