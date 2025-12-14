Brandstifter treiben in Wolfurt ihr Unwesen

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche brannten in Wolfurt (Vorarlberg) Müllcontainer. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines Ersthelfers konnte Schlimmeres verhindert werden.
In der Nacht auf Sonntag mussten die Florianijünger erneut in Wolfurt ausrücken. Erst vor wenigen Tagen waren dort Papiercontainer angezündet worden. Nun brannte es wieder genau dort. Gegen 2 Uhr geriet ein Müllcontainer in Brand, der unmittelbar vor einer Gebäudefassade abgestellt war. Die Flammen griffen rasch auf die Außenwand über, dicke Rauchschwaden zogen durch die Straße.
Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff ein Ersthelfer zum Feuerlöscher und konnte so eine weitere Ausbreitung der Flammen deutlich bremsen. Wenige Minuten später traf bereits die Feuerwehr Wolfurt ein und löschte den Brand vollständig.
Verletzt wurde niemand. Aufgrund der erneuten Brandentwicklung am selben Ort ermittelt die Polizei nun wegen eines möglichen Zusammenhangs der Vorfälle.
