Brandstifter treiben in Wolfurt ihr Unwesen

In der Nacht auf Sonntag mussten die Florianijünger erneut in Wolfurt ausrücken. Erst vor wenigen Tagen waren dort Papiercontainer angezündet worden. Nun brannte es wieder genau dort. Gegen 2 Uhr geriet ein Müllcontainer in Brand, der unmittelbar vor einer Gebäudefassade abgestellt war. Die Flammen griffen rasch auf die Außenwand über, dicke Rauchschwaden zogen durch die Straße.