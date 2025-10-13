Schrott-Lkw mit Gefahrgut aus dem Verkehr gezogen

Spezialisten der Landesverkehrsabteilung der Polizei führten vergangene Woche gemeinsam mit technischen Sachverständigen der Asfinag Schwerpunktkontrollen an der Rheintalautobahn durch. Besonders unter die Lupe genommen wurden Lkw-Lenker, die Abfälle und Gefahrgut transportierten. Im Zuge der Kontrolle fischten die Beamten am 8. Oktober ein in Polen zugelassenes Fahrzeug aus dem Verkehr, dessen Lenker von Italien nach Deutschland unterwegs war.

Als die Techniker der Asfinag das Schwerfahrzeug am Parkplatz in Hörbranz genauer untersuchten, stellen sie insgesamt zehn Mängel mit „Gefahr im Verzug“ sowie vier weitere „schwere Mängel“ fest. Unter anderem funktionierten auch die Bremsen des Lkws nicht richtig.