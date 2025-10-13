Attacke fiel in Brunftzeit des Hirsches

Bei einer Fütterung in einem Privat-Gehege wurde am Sonntag ein 64-Jähriger in Salzburg-Leopoldskron von einem Hirsch attackiert und schwer verletzt. Die Familie schildert, wie es zu dem Angriff kam.
„Die Tiere sind uns in den letzten Tagen alle ausgekommen, weil jemand den Zaun aufgezwickt hat“, schildert Christian Wiltsche vom Gästehaus Steinerhof an der Moosstraße, mit insgesamt elf Stück Rotwild im Gehege. Der Familie gelang es, die Tiere wieder einzufangen. Der Hirsch konnte als Letztes in der Nacht auf Sonntag wieder angelockt werden. Doch die Erleichterung, dass alle zurück sind, war nur von kurzer Dauer.
Wenige Stunden nach der Rückkehr kam es zu der Attacke. „Er ist zur Zeit brunftig“, sucht der Betreiber nach Erklärungen. In der Zeit sei besondere Vorsicht geboten, weil männliche Tiere ihre Artgenossinnen verteidigen. Die Familie hörte Hilferufe und war schnell beim Opfer.
Wiltsche: „Das Wichtigste ist jetzt für uns, dass mein Schwiegervater wieder gesund wird. Er wurde noch am Sonntag elf Stunden lang operiert.“
Vorfall im Jahr 2018 sorgte für Aufsehen
Vor sieben Jahren sorgte schon einmal ein Tier der Familie für Aufsehen. Hirsch „Hias“ hielt Anrainer an der Moosstraße auf Trab. Er konnte von Polizei und Tierärztin betäubt, eingefangen und wohlbehalten in sein Gehege zurückgebracht werden.
