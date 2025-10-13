Attacke fiel in Brunftzeit des Hirsches

„Die Tiere sind uns in den letzten Tagen alle ausgekommen, weil jemand den Zaun aufgezwickt hat“, schildert Christian Wiltsche vom Gästehaus Steinerhof an der Moosstraße, mit insgesamt elf Stück Rotwild im Gehege. Der Familie gelang es, die Tiere wieder einzufangen. Der Hirsch konnte als Letztes in der Nacht auf Sonntag wieder angelockt werden. Doch die Erleichterung, dass alle zurück sind, war nur von kurzer Dauer.