Mann bei Salzburger Gehege von Hirsch attackiert

In einem privaten Wildgehege in Salzburg-Leopoldskron kam es am Sonntag zu einer Hirsch-Attacke. Ein Mann soll dabei schwer verletzt worden sein.
Der Verletzte soll gerade mit der Fütterung beschäftigt gewesen sein, als er von dem Hirsch verletzt wurde. Das Rote Kreuz versorgte in und brachte ihn ins Salzburger Landesspital.
Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Hirsch soll zuvor ausgebrochen und am Sonntag in das Gehege zurückgekommen sein.
