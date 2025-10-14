Darum sollten Sie in dieser Zeit nichts posten

Als erstes Land weltweit hat Australien im vergangenen November ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erlassen. Das Beispiel hat seitdem Schule gemacht: In Griechenland soll ab Ende Oktober Minderjährigen unter 16 Jahren der Zugang zu TikTok & Co. ebenfalls generell verboten sein, in Dänemark plant man indes, Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren den Zugang zu Online-Netzwerken zu verbieten. Ähnliche Maßnahmen werden auch hierzulande diskutiert. Denn: Kinder und Jugendliche verbringen immer Zeit im Netz.