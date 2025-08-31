Stern-Prozess: „Feuer war nicht mehr beherrschbar“

Die Besucher der Grazer Stern-Bar wollten am 31. Dezember 2023 nur eines: ausgelassen und voller Freude in das neue Jahr tanzen und feiern. Doch auf einmal züngelten Flammen durch das Lokal und dichte Rauchschwaden zogen durch die Räume. „Alles war schwarz. Ich habe meine Tasche genommen, weil ich wusste, ich darf das nicht einatmen, und habe sie vor das Gesicht gehalten“, schilderte Opfer Francesca der „Krone“ die schrecklichen Momente.