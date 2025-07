„Krone“: Frau Yusupova, wenn Sie nicht als OP-Assistentin arbeiten würden, was würden Sie dann machen?

Angelina Yusupova: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Von Kind an war es immer mein Ziel, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Diese Hingabe, Menschen zu helfen, habe ich schon immer gespürt.

Haben Sie früher auch gerne Serien, die im Krankenhaus spielen, geschaut?

(Lacht.) Ja, ich fand es spannend, wie das Arbeiten im Spital funktioniert. Für mich wirkte es wie kleine Superhelden, die Leben retten.

Haben sich Ihre positiven und negativen Erwartungen an die Arbeit im Krankenhaus erfüllt?

Ja und nein. Ich habe erwartet, dass Teamarbeit geleistet wird, das alle zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Und das ist wirklich so. Vor Hierarchien hatte ich Angst, die gibt es bei uns jedoch nicht, im Gegenteil. Im OP kommunizieren wir alle auf derselben Ebene. So eine tolle Zusammenarbeit hat man wahrscheinlich selten anderswo.