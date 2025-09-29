Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Menschen von nebenan

Eine Babysitterin aus Leidenschaft

Wien
29.09.2025 11:00
Werneck (25) nannte viele Stationen auf der Welt ihr Zuhause. Die Betreuung von Kindern und ...
Werneck (25) nannte viele Stationen auf der Welt ihr Zuhause. Die Betreuung von Kindern und Tieren gehörte dazu.(Bild: Krone KREATIV/Alana Werneck)

Alana Werneck liebt Tiere und Kinder. Und diese Leidenschaft hat sie zu ihrem Nebenberuf gemacht – als professionelle Tier- und Babysitterin. Warum, erzählt sie der „Krone“.

0 Kommentare

„Krone“: Frau Werneck, wie sind Sie zu Ihrem Nebenjob als Tier- und Babysitterin gekommen?
Alana Werneck: Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit, unkompliziert mit Familien in Kontakt zu kommen, die eine Babysitterin oder Tiersitterin brauchen. Also habe ich ganz klassisch bei Google nach entsprechenden Plattformen gesucht – und sitter.at war eine der ersten Seiten, die mir angezeigt wurde. Die Seite hat gleich einen guten Eindruck gemacht, weil sie seriös wirkte und gut strukturiert war.

Was finden Sie an der Aufgabe interessant?
Die Tätigkeit als Babysitterin oder Tiersitterin passt einfach sehr gut zu mir, weil ich in beiden Bereichen bereits Erfahrung habe. Ich habe in der Vergangenheit schon regelmäßig auf Kinder und auch auf Haustiere aufgepasst – deshalb wusste ich sofort: Das ist etwas, das mir liegt und Freude macht.

Nach welchen Gesichtspunkten suchen Sie sich die Familien aus?
Ich achte vor allem auf die räumliche Nähe. Außerdem schaue ich mir genau an, wie viele Kinder oder Tiere betreut werden sollen. Ich weiß für mich selbst, bis zu welchem Punkt ich mich wohlfühle und die Verantwortung gut tragen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Bauchgefühl: Ich versuche einzuschätzen, ob die Familie eine sichere und vertrauensvolle Umgebung bietet, sowohl für die Kinder oder Tiere als auch für mich als Betreuungsperson.

Welches Erlebnis als Sitter ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Ein besonders schönes Erlebnis war es, ein Mädchen über viele Jahre hinweg begleiten zu dürfen – von ihrem fünften Lebensjahr bis heute, wo sie bereits zwölf ist. Zu sehen, wie sie sich entwickelt hat, wie klug, witzig und selbstbewusst sie geworden ist, war wirklich etwas ganz Besonderes für mich. Über die Zeit ist eine enge Bindung zu ihr und ihrer Familie entstanden. Diese langfristige Beziehung und das Vertrauen, das dabei gewachsen ist, sind für mich die schönsten Dinge an diesem Job.

Lesen Sie auch:
Mit seinem Trainer Harry Pfingstl (re.) arbeitet Odabei (28) auf das Ziel einer internationalen ...
Menschen von nebenan
„Boxen ist wie ein Schachspiel in Echtzeit“
03.08.2025
Menschen von nebenan
„Meine Arbeit ist ein tägliches Abenteuer“
03.02.2025
Menschen von nebenan
Ein Fotograf als stiller Beobachter
29.05.2025

Hat es auch mal mit einer Familie nicht gepasst?
Ja, das gab es tatsächlich einmal. Ich hatte über einen gewissen Zeitraum regelmäßig für eine Familie gearbeitet, aber irgendwann gemerkt, dass es für mich nicht mehr gut funktioniert. Das Kind, das ich betreut habe, zeigte leider ein sehr aggressives Verhalten, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dabei ausreichend Unterstützung von den Eltern bekam.

Wird es mal langweilig?
Ich glaube, wie in fast jedem Job gibt es auch beim Babysitten Tage, an denen es etwas eintöniger ist. Aber ich finde, man kann auch in solchen Momenten viel mitnehmen, wenn man mit Empathie an die Sache herangeht.

Wie entspannen Sie nach dem Sitten?
Nach einem langen oder besonders aktiven Tag beim Babysitten brauche ich oft einfach ein bisschen Zeit für mich. Ich gehe dann gerne ins Fitnessstudio, um den Kopf freizubekommen oder ich lege mich einfach für ein kurzes Nickerchen hin.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 15°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
9° / 15°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
8° / 14°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
8° / 15°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
8° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Wien
Für Kopie gehalten
Echtes Freud-Porträt war immer in Wiener Museum
Die Derby-Highlights
Elfer-Foul, Tor, Assist! Barry-Show hier im Video
In Schönbrunn am Start
Olympiasieger: „Am Ende braucht man viel Geduld“
Menschen von nebenan
Eine Babysitterin aus Leidenschaft
Mit Pizzera & Jaus
krone.tv bringt Sie zur Red Carpet Premiere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf