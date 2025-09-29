Eine Babysitterin aus Leidenschaft

Welches Erlebnis als Sitter ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ein besonders schönes Erlebnis war es, ein Mädchen über viele Jahre hinweg begleiten zu dürfen – von ihrem fünften Lebensjahr bis heute, wo sie bereits zwölf ist. Zu sehen, wie sie sich entwickelt hat, wie klug, witzig und selbstbewusst sie geworden ist, war wirklich etwas ganz Besonderes für mich. Über die Zeit ist eine enge Bindung zu ihr und ihrer Familie entstanden. Diese langfristige Beziehung und das Vertrauen, das dabei gewachsen ist, sind für mich die schönsten Dinge an diesem Job.