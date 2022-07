FPÖ-Parteitag: Obmann Abwerzger vor Wiederwahl

Im Veranstaltungszentrum „SZentrum“ in Schwaz findet heute, Sonntag, der Ordentliche Parteitag der Tiroler FPÖ statt - damit ist auch der inoffizielle Startschuss zum Wahlkampf für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September gefallen. Landesparteichef Markus Abwerzger, der sich als Obmann der Wiederwahl stellt, beschwor in seiner Rede eine herbe ÖVP-Niederlage bei der Wahl. Nur dann könne das schwarze System überwunden werden, die FPÖ sei der einzige wahre Herausforderer. Bundesparteichef Herbert Kickl sah Abwerzger gar als Landeshauptmann.