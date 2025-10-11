Nach Kreuzbandriss! ÖSV-Hoffnung wieder auf Schnee

Bormio als Lieblingsstrecke

Sein Highlight heuer ist ganz klar Olympia. Denn auf der Abfahrtsstrecke in Bormio fühlt er sich pudelwohl, hat da mit Rang 14 im Super G und Platz 23 in der Abfahrt seine besten Weltcup-Resultate eingefahren. Überhaupt machte er 2022 auf der Stelvio erstmals auf sich aufmerksam – als er in seinem ersten Training für eine Weltcup-Abfahrt auf Platz neun düste. Ein Jahr später gab er dort mit Rang 38 sein Debüt. Hacker: „Das ist meine Lieblingsstrecke. Ich weiß, dass ich schnell fahren kann, wenn ich das Vertrauen zum Knie wiederfinde.“