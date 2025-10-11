Kärnten meldet acht Pleiten pro Woche

Auffällig ist übrigens, dass jene Insolvenzen, die gemeldet werden, oft mit höheren Verbindlichkeiten, also über eine Million Euro, einhergehen. Die meisten Insolvenzen sind mittlerweile nämlich in der Immobilien- und Baubranche und entsprechend „hoch dotiert“. Die Anzahl der insolventen Immobilienentwickler und Bauträger hat sich seit 2024 gar verdreifacht. Weitere „Pleite“-Branchen sind der Handel mit 53 und die Gastronomie mit 35 Insolvenzen.